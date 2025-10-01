Армия России освободила Вербовое в Днепропетровской области

Российские военные освободили село Вербовое в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Восток», пишет RT.

«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили... Вербовое», - говорится в заявлении.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Северск Малый в Донецкой Народной Республике.

ФОТО: РИА Новости
