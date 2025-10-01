Армия России освободила Вербовое в Днепропетровской области

В Москве продолжается масштабная программа благоустройства территорий у транспортных узлов В районе Орехово-Борисово Южное построят новую двухполосную дорогу Четыре дома построят по программе реновации в районе Гольяново Рекордной посещаемостью завершился летний сезон проекта «Мой спортивный район» Проект Ballet Triptych соединит три оригинальные постановки в одном спектакле