Олимпийский чемпион удивился молчанию российский спортсменов из-за санкций WADA

По словам шведского спортсмена, российские атлеты должны задавать вопросы властям, так как ущемлены их непосредственные права. «Ведь они в данной ситуации наиболее уязвленные. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. Было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлен их молчанием», — заявил он.

Ранее СК РФ заявил, что располагает доказательствами, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков менял показатели допинг-проб в базе данных российских спортсменов. В свою очередь спортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН заявил, что информация СК РФ не повлияет на отношение WADA к российским спортсменам. Изменить их положение поможет только рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде.



