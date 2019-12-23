Олимпийский чемпион удивился молчанию российский спортсменов из-за санкций WADA

23 декабря 201908:13

Олимпийский призер, биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что удивлен поведением российских спортсменов, которые отмалчиваются после введения санкций от Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет «Спорт-Экспресс».

Глава РУСАДА раскрыл схему махинаций в московской антидопинговой лаборатории

По словам шведского спортсмена, российские атлеты должны задавать вопросы властям, так как ущемлены их непосредственные права. «Ведь они в данной ситуации наиболее уязвленные. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. Было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлен их молчанием», — заявил он.

Ранее СК РФ заявил, что располагает доказательствами, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков менял показатели допинг-проб в базе данных российских спортсменов. В свою очередь спортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН заявил, что информация СК РФ не повлияет на отношение WADA к российским спортсменам. Изменить их положение поможет только рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ДопингWADA