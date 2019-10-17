Глава РУСАДА раскрыл схему махинаций в московской антидопинговой лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус объяснил, как он понял, что часть базы данных Московской лаборатории была удалена. Как заявил специалист в интервью RT, РУСАДА получило от Всемирного антидопингового агентства такой же пакет документов, который передали министру спорта Павлу Колобкову.

Кроме того, по словам Гануса, есть определённая внутренняя информация. Он подчеркнул, что речь идёт не о развой ошибке, а о системной подмене - тысячах разрозненных изменений. Глава РУСАДА также обратил внимание на то, что председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор прямо указал на твёрдое мнение экспертов: изменения были внесены вручную.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что для таких серьёзных обвинений нужны серьёзные основания. Он также заверил, что Минспорта работает над инцидентом с пробами вместе с WADA, Международным олимпийским комитетом и другими спортивными федерациями.