Спортивный юрист: WADA к заявлениям СК о Родченкове не прислушается
Cпортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН заявил, что опубликованные СК РФ выводы о Родченкове не новы и на судьбу российских спортсменов не повлияют.
СК РФ располагает доказательствами того, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков менял показатели допинг-проб в базе данных российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. Следователи смогли доказать, что в 2015-2016 годах представителями прежнего руководства Антидопингового центра были совершены удаленные подключения к электронной базе LIMS с результатами исследования допинг-проб российских спортсменов с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ. «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — сообщила Петренко.
Cпортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН заявил, что информация СК РФ не повлияет на отношение WADA к российским спортсменам. Изменить их положение поможет только рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде.
«Это даже не новость! Об этом говорили еще полтора года назад! У них (СК РФ – прим. НСН) даже пресс-релиз на сайте висит. Ну, повторили еще раз! Чего все побежали-то, как ошпаренные, с этой якобы новостью?! С чего вдруг западные чиновники должны менять свое решение, которое они уже приняли 9 декабря? Если Россия не согласна с этим решением, то в лице Российской антидопинговой организации она может выразить свое несогласие, и WADA передаст этот вопрос, как это и обсуждалось на протяжении предыдущих трех недель, для решения Спортивному арбитражному суду. И его арбитры уже рассмотрят все доводы, и этот, возможно, тоже, если он будет представлен российской стороной», - дополнил юрист.
Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил о высоком доверии WADA, несмотря на санкции.
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