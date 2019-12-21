Спортивный юрист: WADA к заявлениям СК о Родченкове не прислушается

Cпортивный юрист Артем Пацев в эфире НСН заявил, что информация СК РФ не повлияет на отношение WADA к российским спортсменам. Изменить их положение поможет только рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде.

«Это даже не новость! Об этом говорили еще полтора года назад! У них (СК РФ – прим. НСН) даже пресс-релиз на сайте висит. Ну, повторили еще раз! Чего все побежали-то, как ошпаренные, с этой якобы новостью?! С чего вдруг западные чиновники должны менять свое решение, которое они уже приняли 9 декабря? Если Россия не согласна с этим решением, то в лице Российской антидопинговой организации она может выразить свое несогласие, и WADA передаст этот вопрос, как это и обсуждалось на протяжении предыдущих трех недель, для решения Спортивному арбитражному суду. И его арбитры уже рассмотрят все доводы, и этот, возможно, тоже, если он будет представлен российской стороной», - дополнил юрист.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил о высоком доверии WADA, несмотря на санкции.

