Олимпийский чемпион Батыргазиев рассказал, почему боится превратиться в Карабаса-Барабаса

Свежеиспеченный олимпийский чемпион Игр в Токио Альберт Батыргазиев признался, что боится превратиться в Карабаса-Барабаса. Россиянин, победивший Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг, заявил, что самое тяжелое – это борьба с весом. И сейчас ему необходимо «правильно выйти из этой весогонки».

«Нужно решать эту проблему, чтобы я в Карабаса-Барабаса не превратился», - цитирует РИА Новости олимпийского чемпиона.

Напомним, ранее россиянин Альберт Батыргазиев на Играх в Токио победил американца Дьюка Рэгана. Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде-2020.