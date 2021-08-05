Олимпийский чемпион Батыргазиев рассказал, почему боится превратиться в Карабаса-Барабаса

Свежеиспеченный олимпийский чемпион Игр в Токио Альберт Батыргазиев признался, что боится превратиться в Карабаса-Барабаса. Россиянин, победивший Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг, заявил, что самое тяжелое – это борьба с весом. И сейчас ему необходимо «правильно выйти из этой весогонки».

«Нужно решать эту проблему, чтобы я в Карабаса-Барабаса не превратился», - цитирует РИА Новости олимпийского чемпиона.

Напомним, ранее россиянин Альберт Батыргазиев на Играх в Токио победил американца Дьюка Рэгана. Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде-2020.

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А ранее в четверг, 5 августа, стало известно, что мужская сборная России по волейболу в полуфинале Олимпийских игр обыграла команду Бразилии. Встреча завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) в пользу россиян. В течение третьего сета наша команда смогла отыграться, уступая действующим олимпийским чемпионам со счетом 12:20, сообщает из Токио спецкор «Радиоточки НСН».

Сразу после игры связующий сборной России Игорь Кобзарь поделился эмоциями от прошедшей игры и рассказал о предвкушении предстоящего олимпийского финала.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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