«Хочется плакать. Но пока не время». Синхронистки выстрадали золото Олимпиады

«Диджей сначала включил музыку, потом быстро ее выключил, потом включил не с начала», - объяснила потом Колесниченко. Ромашина подхватила: «Естественно, мы вступили. У нас не было других вариантов».

Эта золотая медаль стала для нее шестой на Олимпиадах. Самую титулованную синхронистку мира уже давно зовут в команде Светланой Алексеевной. Она не скрывает, что думала над тем, чтобы стать самой титулованной спортсменкой не только синхронного плавания, но и российского спорта. Но пандемия, как признала Ромашина, настолько сбила ее с толку, что планы резко поменялись.

«Появилась основная цель – просто поехать на эти Олимпийские игры, и, дай Бог, выиграть. Мысли, что надо кого-то опередить по количеству медалей, ушли далеко-далеко назад», - признается она.

На пресс-конференции после победы Ромашина разоткровенничалась: медаль, которая висела у нее в этот момент на груди, самая тяжелая в ее карьере. И из ее слов становится понятно, что она имела в виду не вес.

«Это был долгий путь. Выстраданный путь. Эта медаль выстрадана: как физически, так и эмоционально. До последнего я не верила, что эти игры состоятся. Только когда мы приехали в Олимпийскую деревню, мы поняли, что игры открыты. И даже там мы читали новости, что игры могут отменить. Переживания, стресс. И все это на фоне физических нагрузок. Эта медаль далась нелегко», - приводит её комментарий специальный корреспондент НСН в Токио.