«Хочется плакать. Но пока не время». Синхронистки выстрадали золото Олимпиады
Шестикратная олимпийская чемпионка Ромашина призналась, что эта медаль самая тяжелая в ее карьере.
Финал олимпийского турнира по синхронному плаванию для россиянок, двух Светлан - Ромашиной и Колесниченко начался с неполадки со звуком. Можно сказать, что уже традиционной. В квалификации им сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась, и спортсменкам пришлось начинать свой номер заново. В финале случилось нечто похожее.
«Диджей сначала включил музыку, потом быстро ее выключил, потом включил не с начала», - объяснила потом Колесниченко. Ромашина подхватила: «Естественно, мы вступили. У нас не было других вариантов».
Эта золотая медаль стала для нее шестой на Олимпиадах. Самую титулованную синхронистку мира уже давно зовут в команде Светланой Алексеевной. Она не скрывает, что думала над тем, чтобы стать самой титулованной спортсменкой не только синхронного плавания, но и российского спорта. Но пандемия, как признала Ромашина, настолько сбила ее с толку, что планы резко поменялись.
«Появилась основная цель – просто поехать на эти Олимпийские игры, и, дай Бог, выиграть. Мысли, что надо кого-то опередить по количеству медалей, ушли далеко-далеко назад», - признается она.
На пресс-конференции после победы Ромашина разоткровенничалась: медаль, которая висела у нее в этот момент на груди, самая тяжелая в ее карьере. И из ее слов становится понятно, что она имела в виду не вес.
«Это был долгий путь. Выстраданный путь. Эта медаль выстрадана: как физически, так и эмоционально. До последнего я не верила, что эти игры состоятся. Только когда мы приехали в Олимпийскую деревню, мы поняли, что игры открыты. И даже там мы читали новости, что игры могут отменить. Переживания, стресс. И все это на фоне физических нагрузок. Эта медаль далась нелегко», - приводит её комментарий специальный корреспондент НСН в Токио.
Стоя на олимпийском пьедестале, девушки не смогли сдержать слез. На пресс-конференции казалось, что они готовы разрыдаться снова.
«Сейчас хочется плакать гораздо больше. Но пока что не время. Завтра тренировка группой. Поэтому держим себя в руках», - сказала Светлана Алексеевна.
Командные соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио состоятся 6 и 7 августа.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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