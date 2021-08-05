«Вера – крутая вещь!» Волейболист Кобзарь – о выходе россиян в финал Игр в Токио
Связующий мужской сборной России по волейболу также заявил, что хотел бы сразиться за олимпийское золото с командой Франции.
Мужская сборная России по волейболу в полуфинале Олимпийских игр обыграла команду Бразилии. Встреча завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) в пользу россиян. В течение третьего сета наша команда смогла отыграться, уступая действующим олимпийским чемпионам со счетом 12:20, сообщает из Токио спецкор «Радиоточки НСН».
Сразу после игры связующий сборной России Игорь Кобзарь поделился эмоциями от прошедшей игры и рассказал о предвкушении предстоящего олимпийского финала.
«Третья партия, которую мы вытащили, должна была ещё больше нам помочь. Начинаешь верить, что какие-то другие силы способствуют, чтобы мы победили. Когда вышли Ярик Подлесных и Ильяс Куркаев, то я сразу стал пасовать. Нас тренер выбрал только двенадцать человек. В России у нас осталось ещё минимум 20-ть. Все они могут выходить и играть на вот этом сумасшедшем уровне. И пацаны, которые не играют… Это не значит, что они играют хуже. У нас просто такие какие-то связи. Невозможно запускать всех, потому что будет теряться ритм. Поэтому мы стараемся играть одним составом. Но ребята готовились, ждали, стояли пять матчей в группе на замене и ждали выхода. И вышли, и помогли, и переломили, и спасли», - передаёт его слова спецкор НСН.
Кроме того, что Игорь Кобзарь рассказал, что команда ощутила на себе мощь поддержки женской сборной России по волейболу, которая, к сожалению, уступила в четвертьфинале Игр в Токио команде Бразилии. Девушки поддерживали мужскую сборную, находясь на трибунах.
«Мы не только чувствовали, но и слышали. Они кричали, русская речь, разборчивая. Особенно в тяжелые моменты, они понимают, когда нужно поддержать. Они кричали: "Мы верим!". И эта вера – крутая вещь», - отметил спортсмен.
Также связующий сборной России Игорь Кобзарь рассказал, что после выхода в финал олимпийского турнира первый звонок он сделает, конечно же, жене. Со всеми остальными, по словам уже финалиста Игр в Токио, он переписывается чатах и обмениваемся голосовыми сообщениями.
Добавим, во втором полуфинале олимпийского турнира встретятся команды Франции и Аргентины. Выбирая между этими двумя потенциальными соперниками россиян в финале, Игорь Кобзарь отдал предпочтение французам.
«Россия – Франция. Это был бы очень красивый, замечательный финал. Настоящий праздник волейбола. Французы тоже поляков обыграли в сумасшедшей игре. Там тоже очень классные игроки с потрясающими характерами. Это будет просто украшение Олимпиады и украшение волейбола», - резюмировал Кобзарь.
Между тем, член тренерского штаба волейбольной сборной России Сергей Тетюхин заявил, что команда постарается «отдохнуть от волейбола», настраиваясь на финал Олимпиады-2020. Россиянам предстоит сыграть с победителем пары Аргентина-Франция.
«Два дня у нас есть. Сейчас будем градус напряжения снижать, потому что надо немного отдохнуть, отойти от волейбола. Будем восстанавливаться. Смотреть Аргентину с Францией, будет тренерский штаб, а ребятам, наверное, не стоит. Нашей научной группе предстоит подготовиться, всё разобрать», - передаёт его слова спецкор «Радиоточки НСН» из Токио.
Финал мужского олимпийского турнира по волейболу, как и матч за бронзу, состоится 7 августа.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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