Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, могут быть отменены. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава оргкомитета «Олимпиады-2020» Ёсиро Мори. Он подчеркнул, что это может произойти в том случае, если пандемия COVID-19 не будет взята под контроль.

Он напомнил, что ранее Олимпиады отменяли только из-за войн. Однако сейчас мир сражается с невидимым врагом. И в том случае, если Игры состоятся после того, как мир победит вирус, это будет Олимпиада, которая станет во много раз ценнее предыдущих соревнований, пишет RT.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Игры в Токио были отложены на год. Соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Из-за переноса Олимпиады изменится весь мировой календарь соревнований

Кстати, ранее президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов заявил на пресс-конференции НСН, что токийская Олимпиада может пройти и в 2022-м году.

«МОК придется договариваться с каждой федерацией по виду спорта по срокам проведения Игр, потому что не должны соревнования пересекаться с чемпионатами мира. Переговоры займут не один день. Но сроки проведения Игр-2022, 2024 годов останутся прежними. А вот том, что Игры пройдут не в 20-м, а в 21-м, у меня нет уверенности. Судя по тому, как сейчас все происходит, Олимпиада может состояться в 2022-м году. И если такое произойдет, то это будет бонус для молодых спортсменов с сильной психологией», - посчитал Александр Любимов.

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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:СпортКоронавирусТокиоОлимпиада
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