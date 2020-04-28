Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, могут быть отменены. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава оргкомитета «Олимпиады-2020» Ёсиро Мори. Он подчеркнул, что это может произойти в том случае, если пандемия COVID-19 не будет взята под контроль.

Он напомнил, что ранее Олимпиады отменяли только из-за войн. Однако сейчас мир сражается с невидимым врагом. И в том случае, если Игры состоятся после того, как мир победит вирус, это будет Олимпиада, которая станет во много раз ценнее предыдущих соревнований, пишет RT.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Игры в Токио были отложены на год. Соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021-го.