Российские фехтовальщики не определилась с поездкой на Олимпиаду

Спортсмены сборной Российской Федерации по фехтованию на рапирах не планируют отказываться от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом в беседе с НСН рассказала олимпийская чемпионка 2008 года в фехтовании на рапирах Светлана Бойко.

«Еще нашей федерацией не принято решение и официально оно не опубликовано. Я думаю, что такого, наверное, категоричного решения не будет. Потому что есть труд спортсмена. И то, что кто-то там решил, что не нужно ехать под флагом, я считаю, это ненормально. Наши спортсмены, я думаю, что поедут. Дай Бог, чтобы их допустили», - сообщила она.

Чемпионка также заверила, что массового бойкота Олимпиады со стороны российских спортсменов ожидать не стоит. Однако добавила, что исключать такого варианта пока все же не стоит.

«Я думаю, что не будет полного бойкота Олимпиады. Если только это не будет принято на государственном уровне. Думаю, что все равно спортсмены поедут и, несмотря на отсутствие флага, на отсутствие гимна, болельщики все равно будут болеть. И весь мир будет знать, что это российский спортсмен и что медаль завоевана российским спортсменом», - заключила собеседница НСН.

Напомним, что в понедельник, 9 декабря, исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия. Теперь Россия намерена обжаловать решение WADA. Президент России Владимир Путин заявил, что оно противоречит олимпийской хартии.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Россию отстранили от спорта. Что теперь ждёт наших чемпионов?». Экс-Руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), президент фонда «Гераклион» Сергей Ерёмин в беседе с НСН заявил, что решение, принятое WADA, нанесет критический урон не одному поколению спортсменов. Однако, по словам Ерёмина, бойкотирование Игр и вовсе имеет не патриотическую подоплеку, а напротив веет псевдопатриотизмом.

