Спортивный деятель: Призывать к бойкоту Олимпиады – псевдопатриотично!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Россию отстранили от спорта. Что теперь ждёт наших чемпионов?»

9 декабря на заседании исполкома Всемирной антидопинговой организации (WADA) было единогласно принято решение об отстранении России от проведения и участия во всех крупных международных соревнованиях на 4 года. Теперь российская сборная не выступит на Олимпийских играх 2020 года, на Чемпионат мира по футболу 2022 года в лучшем случае поедет под нейтральным флагом, под вопросом и проведение матчей в Петербурге на ЕВРО-2020. И это лишь малая часть. Такое решение WADA объясняет нарушениями со стороны РУСАДА и фальсификацией баз данных с допинг-пробами спортсменов.

Экс-Руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), президент фонда «Гераклион» Сергей Ерёмин в беседе с НСН заявил, что решение, принятое WADA, нанесет критический урон не одному поколению спортсменов.

«Те решения Всемирного антидопингового агентства, которые приняты, мне представляется, наносят ущерб не только отдельно взятым спортсменам, которые поедут или не поедут на Олимпийские игры по тем или иным флагом. Удар наносится, если хотите, по индустрии спорта высших достижений Российской Федерации. Удар, причем просчитанный абсолютно, наносится по системе управления российским спортом. И когда звучат сроки вот такие в четыре года, это по сути выбивает целое поколение из спорта высших достижений и следующее за ним. А вместе с ним и система подготовки начинает не то, чтобы стагнировать, а находится в состоянии некоего кризиса», - заявил он.

Кроме того, по словам Ерёмина, бойкотирование Игр и вовсе имеет не патриотическую подоплеку, а напротив веет псевдопатриотизмом.

«Разговор о том, что в стране происходит с этой проблемой, которая на нас навалилась… мы продолжаем вариться в собственном соку. И неизвестно, найдем ли мы какой-то позитивный выход из этой ситуации. И самое главное, те комментарии, которые я слышу в те дни, когда решение уже принято, свидетельствуют о том, что мы все делали правильно. Вот это единодушие, традиционное “одобрямс”. Я не называю это патриотизмом! Это больше псевдопатриотизм в такой позиции. Независимо от того, откуда это идет: из Кремля или, может быть, из более низко находящихся кабинетов», - заключил собеседник НСН.

Ранее спортивный юрист Артем Пацев в беседе с НСН заявил, что сомневается в соразмерности и справедливости санкций, налагаемых на спортивное сообщество России.



