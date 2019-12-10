Антидопинговое агентство США: Санкции только ободряют Россию
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тигарт заявил, что Россия только воодушевилась предыдущими санкциями за допинговые нарушения, и четырехлетний запрет, введенный в понедельник, не изменит ее поведение.
«Их поведение не изменилось. Оно только ободряется и становится более вопиющим с каждым разом, когда мировое антидопинговое сообщество пытается ввести санкции», - сказал он в интервью Reuters.
По мнению Тигарта, Россия не восприняла свое наказание всерьез. «На зимних играх в Пхенчхане в 2018 году мы поддерживали нейтральный процесс для спортсменов, но мы увидели, что он превратился в полный фарс и издевательство, когда у вас полная делегация из России, и мы знаем, что поведение не изменилось», - сказал он.
В понедельник Россия была лишена права участвовать в главных спортивных соревнованиях мира в течение четырех лет, включая следующие летние и зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу 2022 года. Такое решение было принято Исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) после того, как организация пришла к выводу, что московская антидопинговая лаборатория участвовала в манипуляциях с допинг-пробами спортсменов.
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