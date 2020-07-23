Олимпийская чемпионка выступила против Игр в Токио без зрителей
Олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка и преподаватель МГУ Ирина Привалова в эфире НСН рассказала о значимости зрительской поддержки для спортсменов, раскритиковав идею Олимпиады онлайн.
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка и преподаватель МГУ Ирина Привалова в эфире НСН не поддержала такую инициативу, напомнив о значимости зрительской поддержки для спортсменов.
«Я отрицательно отношусь к такому мероприятию, потому что в этом случае Олимпиада теряет всякий смысл. К тому же, я думаю, будут большие денежные издержки и потери у организаторов Игр. Нет, Олимпиада – это Олимпиада. Я сама была участницей трех Олимпийских Игр, и, поверьте, для спортсменов зритель важен очень сильно. Поддержка трибун, ажиотаж подталкивают к результатам», – сказала она.
Кроме того, Привалова в эксклюзивном интервью НСН принесла соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева.
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