Олимпийская чемпионка выступила против Игр в Токио без зрителей

«Я отрицательно отношусь к такому мероприятию, потому что в этом случае Олимпиада теряет всякий смысл. К тому же, я думаю, будут большие денежные издержки и потери у организаторов Игр. Нет, Олимпиада – это Олимпиада. Я сама была участницей трех Олимпийских Игр, и, поверьте, для спортсменов зритель важен очень сильно. Поддержка трибун, ажиотаж подталкивают к результатам», – сказала она.

Кроме того, Привалова в эксклюзивном интервью НСН принесла соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева.

