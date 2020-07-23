Привалова: Олимпиада без зрителей теряет всякий смысл
Олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка и преподаватель МГУ Ирина Привалова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
МОК: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Ирина Привалова: «Я отрицательно отношусь к такому мероприятию, потому что в этом случае Олимпиада теряет всякий смысл. К тому же, я думаю, будут большие денежные издержки и потери у организаторов Игр. Нет, Олимпиада – это Олимпиада. Я сама была участницей трех Олимпийских Игр, и, поверьте, для спортсменов зритель важен очень сильно. Поддержка трибун, ажиотаж подталкивают к результатам», – заверила Ирина Привалова слушателей НСН.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста Гусева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева. Спортсмен скончался 22 июля в возрасте 73 лет.
Ирина Привалова: «Я тоже выражаю соболезнования семье, родственникам спортсмена. Это большая потеря и для них, и для россиян. К тому же, 73 года – это вообще не срок. Поэтому жалко, когда уходят такие люди», – сказала она в эфире НСН.
Студенты назвали плюсы и минусы дистанционной учебы
Плюсы дистанционной учебы назвали 56 процентов российских студентов. В частности, спокойную обстановку, экономию времени, уменьшение количества лишней информации. Треть опрошенных не заметили в таком формате никаких преимуществ. Результаты опроса приводит hh.ru.
Ирина Привалова: «Я сужу с той точки зрения, что такой предмет, как физическая культура, преподавать дистанционно практически невозможно. Когда студенты пытались заниматься в своих комнатах, порой это было даже опасно для здоровья. Так что я проводила во время режима самоизоляции буквально какие-то разминки, не более 15 минут. Те ребята, которые уехали в регионы, иногда у них была возможность заниматься в более просторных условиях, они тренировались и находились на постоянной связи со мной. Поэтому есть как плюсы в удаленной учебе, так и минусы, а минусы – это здоровье», – отметила она в интервью НСН.
Мотоциклистов хотят штрафовать за движение между рядами
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами и опасное лавирование.
Ирина Привалова: «Я полностью согласна с этим предложением, потому что действительно опасное маневрирование должно наказываться», – подытожила в беседе с НСН Ирина Привалова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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