Привалова: Олимпиада без зрителей теряет всякий смысл

Ирина Привалова: «Я сужу с той точки зрения, что такой предмет, как физическая культура, преподавать дистанционно практически невозможно. Когда студенты пытались заниматься в своих комнатах, порой это было даже опасно для здоровья. Так что я проводила во время режима самоизоляции буквально какие-то разминки, не более 15 минут. Те ребята, которые уехали в регионы, иногда у них была возможность заниматься в более просторных условиях, они тренировались и находились на постоянной связи со мной. Поэтому есть как плюсы в удаленной учебе, так и минусы, а минусы – это здоровье», – отметила она в интервью НСН.

