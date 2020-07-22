Хоркина предложила провести Олимпиаду онлайн

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом. Как пояснил глава оргкомитета Ёсиро Мори, пока такой вариант не рассматривается в качестве основного, но не исключен.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в интервью НСН предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате.