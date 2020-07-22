Хоркина предложила провести Олимпиаду онлайн
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в беседе НСН заявила, что отмена Олимпиады станет трагедией для многих спортсменов.
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом. Как пояснил глава оргкомитета Ёсиро Мори, пока такой вариант не рассматривается в качестве основного, но не исключен.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в интервью НСН предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате.
«Соревнование вселенского масштаба, коей является Олимпиада, немыслимо без зрителей. Это ведь не только поддержка спортсменов, но и финансово-экономическая составляющая турнира. Очень сложная ситуация», - отметила собеседница агентства.
Каждый год в Белгороде Хоркина проводит всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. По понятным причинам в этом году турнир перенесли с весны на осень, а сейчас обсуждается идея провести соревнования онлайн.
«Я хорошо понимаю опасения оргкомитета Олимпиады, столкнувшись с подобной проблемой, но во всероссийском масштабе. И может будет логично Игры также провести онлайн или вовсе от них отказаться. Но для спортсменов, которые готовились к своей мечте, вдруг не поехать на Игры… Для кого-то они могут оказаться последними, для кого-то первыми и последними… Это, конечно, трагедия», - резюмировала Хоркина.
Оргкомитет Игр начнет обсуждать вопрос безопасности в связи с пандемией коронавируса с правительством Японии в сентябре, а окончательные решения будут приняты к концу года.
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