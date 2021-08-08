Олимпийская чемпионка Линой Ашрам отреагировала на критику России судейства на Играх
Израильская гимнастка, которая по решению судей стала золотым призером Олимпиады-2020 в Токио, ответила на вопрос о претензиях России к объективности судейства в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике.
«Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с этим результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня», — цитирует Ашрам Olympics Sport.
Напомним, Ашрам во время финального выступления уронила предмет в упражнении с лентой и при этом стала чемпионкой Игр, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
«К сожалению, были претензии от судейского сообщества к российским спортсменам – в первую очередь, художественным гимнасткам, спортивным гимнастам. Да, ОКР в лице его председателя Дениса Позднякова обещает разобраться с тем, какие оценки были выставлены россиянке Дине Авериной и почему она стала, технически верно исполнив программу без потери предмета, только серебряным призером Игр. Но это будет потом. Пока есть только слезы, обиды и разочарование.
Сейчас большой спорт и большая политика – это синонимы. И не всегда самые подготовленные, самые техничные и артистичные спортсмены становятся чемпионами. Как жаль, что эта несправедливость совершается в отношении российских спортсменов», - сказала собкор НСН на Олимпиаде в Токио Наталья Шатова.
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