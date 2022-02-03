Объявлены имена знаменосцев сборной России на открытии ОИ-2022 в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине выбраны хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает Telegram-канал ОКР.

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По его словам, данный выбор «ни у кого не вызывал сомнений».

Ранее Поздняков рассказал, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна будет использован фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 16 декабря 2022 года запретил спортсменам России использовать российские флаг и гимн из-за допинг-скандалов, сообщает Ura.ru. При этом исполком WADA требовал отстранения РФ от крупных международных соревнований на четыре года.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:ПекинОлимпийские ИгрыОКРСборная России
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