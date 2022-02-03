Мишустин назвал размер вознаграждения за медали на Олимпиаде в Пекине

Выступая на заседании правительства он также рассказал, что обладатели серебряных медалей получат от государства 2,5 млн рублей, а бронзовым призёрам выплатят по 1,7 млн рублей.

Мишустин добавил, что вместе с победителями и призёрами ОИ-2022 поощрения получат тренеры и специалисты, «сопровождавшие спортсменов к успеху».

«Пожелаем всем нашим спортсменам удачи, будем болеть и переживать за них», - заключил глава правительства.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, тренер Александр Жулин заявил, что сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине выиграет «штук пять медалей», сообщает RT.