Мишустин назвал размер вознаграждения за медали на Олимпиаде в Пекине
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине российские спортсмены получат вознаграждение в размере 4 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Выступая на заседании правительства он также рассказал, что обладатели серебряных медалей получат от государства 2,5 млн рублей, а бронзовым призёрам выплатят по 1,7 млн рублей.
Мишустин добавил, что вместе с победителями и призёрами ОИ-2022 поощрения получат тренеры и специалисты, «сопровождавшие спортсменов к успеху».
«Пожелаем всем нашим спортсменам удачи, будем болеть и переживать за них», - заключил глава правительства.
Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, тренер Александр Жулин заявил, что сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине выиграет «штук пять медалей», сообщает RT.
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