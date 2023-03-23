Объявлен состав сборной России на товарищеский матч с Ираном

Сборная России по футболу 23 марта проведет товарищескую встречу с командой Ирана.

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Арбитр даст стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «Азади» в Тегеране.

Капитаном российской сборной будет полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев.

Также с первых минут на поле выйдут Вячеслав Караваев, Максим Осипенко, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Матвей Сафонов, Даниил Хлусевич, Антон Миранчук, Данил Глебов и Николай Комличенко.

Российская национальная сборная по футболу 26 марта сыграет с командой Ирака. Встреча пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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