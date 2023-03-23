Объявлен состав сборной России на товарищеский матч с Ираном
Сборная России по футболу 23 марта проведет товарищескую встречу с командой Ирана.
Арбитр даст стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «Азади» в Тегеране.
Капитаном российской сборной будет полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев.
Также с первых минут на поле выйдут Вячеслав Караваев, Максим Осипенко, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Матвей Сафонов, Даниил Хлусевич, Антон Миранчук, Данил Глебов и Николай Комличенко.
Российская национальная сборная по футболу 26 марта сыграет с командой Ирака. Встреча пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена», передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Лидеры Евросоюза поддержали ускоренную передачу Украине боеприпасов
- Умер сценарист мультфильмов про Бэтмена Майкл Ривз
- Администрация Байдена увидела в соцсети TikTok угрозу нацбезопасности США
- Объявлен состав сборной России на товарищеский матч с Ираном
- Захарова предупредила Киев о трагических последствиях борьбы с УПЦ
- В МИД ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС
- Хуснуллин выразил обеспокоенность снижением темпов выдачи ипотеки
- Медведев зачитал телеграмму Сталина директорам заводов ОПК
- В ООН заявили о «вампирском потреблении» воды человечеством
- Германия за неделю поставила Украине пять тысяч снарядов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru