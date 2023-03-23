Стало известно место проведения матча между сборными России и Ирака

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало - в 18:00. Fan ID для прохода на трибуны не требуется. Команды встречаются впервые в своей истории.

В четверг подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана. Встреча состоится в Тегеране в 20:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

