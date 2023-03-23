Хиддинк назвал Аршавина самым талантливым футболистом России
Экс-главный тренер российской сборной по футболу Гус Хиддинк назвал бывшего капитана национальной сборной Андрея Аршавина самым талантливым футболистом России, сообщило издание «РБ Спорт».
Хиддинк усомнился в том, что в России когда-нибудь появится игрок лучше Аршавина.
Специалист возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые награды на ЧЕ-2008, обыграв в четверть финале сборную Нидерландов, но уступив Испании в полуфинале.
Ранее Хиддинк назвал волшебным время, проведенное в расположении сборной России.
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