Хиддинк назвал Аршавина самым талантливым футболистом России

Экс-главный тренер российской сборной по футболу Гус Хиддинк назвал бывшего капитана национальной сборной Андрея Аршавина самым талантливым футболистом России, сообщило издание «РБ Спорт».

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Хиддинк усомнился в том, что в России когда-нибудь появится игрок лучше Аршавина.

Специалист возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые награды на ЧЕ-2008, обыграв в четверть финале сборную Нидерландов, но уступив Испании в полуфинале.

Ранее Хиддинк назвал волшебным время, проведенное в расположении сборной России.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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