ОбМОКнули в политику: Спортсменам в РФ компенсируют пропуск Олимпиады деньгами

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде подталкивает их к отъезду из страны. Особенно это касается молодых спортсменов. Об этом он заявила «Газете.Ru».

Также Журова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, принимающий жесткие решения против российских спортсменов, стал заложником политиков. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

«Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», - полагает парламентарий.