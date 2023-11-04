ОбМОКнули в политику: Спортсменам в РФ компенсируют пропуск Олимпиады деньгами
Российских спортсменов МОК отстранил от участия в Олимпиаде. Такие решения подталкивают их к отъезду из страны, считает Журова.
Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде — проявление сегрегации по национальному признаку. Об этом заявили в МИД России.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде подталкивает их к отъезду из страны. Особенно это касается молодых спортсменов. Об этом он заявила «Газете.Ru».
Также Журова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, принимающий жесткие решения против российских спортсменов, стал заложником политиков. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
«Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», - полагает парламентарий.
Она допустила, что у политических кругов западных стран есть компромат на Баха, который они могут использовать против него. Также она считает, что главе МОК припоминают Олимпиаду в Сочи.
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в пресс-центре НСН призвал признать Международный олимпийский комитет (МОК) нежелательной организацией в России.
«Правоохранительным органам нужно проанализировать те заявления, которые делает МОК в части высказываний в отношении нашей страны. Думаю, что там будет достаточное количество материала, которое позволит включить МОК в число нежелательных (организаций – ред. НСН) на территории России», - сказал Терюшков.
Российским олимпийским спортсменам выплатят компенсации за пропуск соревнований, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Уточняется, что чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Олимпиады - 350 тысяч рублей, обладатели бронзовых медалей будут довольствоваться 250 тысячами рублей. Участникам игр выплатят по 150 тысяч рублей.
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении Олимпийского комитета России показывает его полную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, нанесло удар по авторитету и самостоятельности МОК считает министр спорта РФ Олег Матыцин. Его слова приводит пресс-служба ведомства, напоминает «Радиоточка НСН».
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