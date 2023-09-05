Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Российская спортсменка входит в состав комиссии с 2016 года. Её фамилия числится в обновлённом списке 2023 года, который опубликован на сайте МОК.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Исинбаева обосновалась на Тенерифе, сама спортсменка ответила на «фейки» фразой, что является «человеком мира», параллельно открестившись от связей с Минобороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что Елена Исинбаева сможет продолжить работу в организации, так как она не поддерживала военную операцию на Украине и у нее не было контрактов с Вооруженными силами РФ.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию, а также происходящим в стране событиям. Депутат Госдумы Светлана Журова призвала легкоатлетку прояснить свою позицию.

