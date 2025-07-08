Скончался стилист и визажист Дмитрий Вишневский

Стилист и визажист Дмитрий Вишневский умер на 51-м году жизни. О его смерти сообщила певица Кристина Орбакайте.

Артистка выразила соболезнования и отметила вклад Вишневского в создание сценических образов, назвав его талантливым и ярким человеком.

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Причина смерти не уточняется.

Вишневский работал с рядом известных российских артистов, включая Орбакайте, актрису Ренату Литвинову, модельера Елену Супрун и других. Он также вел блог о парфюмерии под названием «Вишневый сад», где делился личными обзорами и рекомендациями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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