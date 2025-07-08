Дело о призывах разрушить Крымский мост передано в суд

Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который в соцсетях призывал разрушить Крымский мост, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый, проживающий в Советском районе, оставлял комментарии с соответствующими призывами в одной из социальных сетей.

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Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, материалы переданы в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СудВзрывКрымский Мост

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