Дело о призывах разрушить Крымский мост передано в суд
Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который в соцсетях призывал разрушить Крымский мост, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, обвиняемый, проживающий в Советском районе, оставлял комментарии с соответствующими призывами в одной из социальных сетей.
Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Как уточнили в ведомстве, материалы переданы в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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