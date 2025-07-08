Дело о призывах разрушить Крымский мост передано в суд

Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, материалы переданы в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, передает «Радиоточка НСН».

