Глава МОК назвал невозможной изоляцию российского спорта

«Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей», - сказал Бах в интервью телеканалу CNBC TV18.

По его словам, отстранение россиян является нарушением прав человека и Олимпийской хартии. Глава МОК отметил, что вопрос об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде в Париже еще предстоит решить.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер сочла формат Олимпийских игр изжившим себя, передает «Радиоточка НСН».

