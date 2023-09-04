Глава МОК назвал невозможной изоляцию российского спорта
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о невозможности изоляции россиян от международного спорта.
«Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей», - сказал Бах в интервью телеканалу CNBC TV18.
По его словам, отстранение россиян является нарушением прав человека и Олимпийской хартии. Глава МОК отметил, что вопрос об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде в Париже еще предстоит решить.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер сочла формат Олимпийских игр изжившим себя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru