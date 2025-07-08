Индекс Мосбиржи снизился на фоне слов Трампа о санкциях против России

Индекс Мосбиржи завершил день снижением на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможных новых санкциях против России. К 19:34 мск индекс (IMOEX2) опустился на 0,68% и достиг 2736,76 пункта, хотя ранее держался выше отметки 2750 и демонстрировал околонулевую динамику.

К 19:56 падение ускорилось до 0,86%, а значение индекса опустилось до 2731,75 пункта — минимума дня.