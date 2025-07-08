Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы назначил компании Google административный штраф в размере 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению, американская корпорация признана виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП, предусматривающей ответственность за отказ удалить противоправный контент по требованию уполномоченных органов.

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В суде также уточнили, что в ближайшее время Таганским судом будут рассмотрены еще три аналогичных административных протокола в отношении Google.

Помимо этого, компания привлечена к ответственности по другим статьям — за неисполнение предписания Роскомнадзора и отсутствие отчета на сайте о результатах обработки обращений пользователей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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