Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы назначил компании Google административный штраф в размере 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению, американская корпорация признана виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП, предусматривающей ответственность за отказ удалить противоправный контент по требованию уполномоченных органов.