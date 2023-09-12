Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде
Российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпийских играх. Об этом заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, в ситуации с недопуском россиян на Игры необходимо руководствоваться интересами атлетов, некоторые из них десятилетиями готовились к Олимпиаде и поэтому должны сами «принять определенные решения».
«Но что касается самого олимпийского движения ... я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета — они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена (основателя современных Олимпийских игр. — НСН)», — подчеркнул Путин в ходе Восточного экономического форума.
Президент добавил, что спорт должен быть вне политики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru