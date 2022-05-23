Лавров заявил, что Россия достойно ответит на политизацию спорта

Выступая на конференции Федерации гребного слалома он отметил, что западные представители «оголтело набросились на российских спортсменов», что в очередной раз доказало «лицемерность всех их утверждений о том, что спорт должен быть вне политики».

Министр подчеркнул, что Россия достойно ответит на политизацию спорта.

«Мы должны отвечать достойно... сделаем всё, чтобы жизнь страны, и, конечно же, наших спортсменов, как неотъемлемой части нашей страны, полноценно продолжалась и способствовала внутреннему развитию, причём ускоренному развитию», - заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что в России были готовы к санкциям, но не ожидали, что ограничения коснутся «спортсменов, представителей интеллигенции, актёров, сотрудников СМИ», сообщает RT.

