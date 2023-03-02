Фигуристка Горбачева заявила о готовности выступить под нейтральным флагом

Фигуристка из России Алина Горбачева заявила, что готова выступить на международных состязаниях под нейтральным флагом. Об этом сообщило издание Sport24.

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По словам спортсменки, она хотела бы соревноваться под российским триколором, но готова сделать это и под нейтральным флагом, ведь важны внутренние убеждения. Горбачева отметила, что ей очень понравилась атмосфера на международных турнирах, на которых она уже несколько раз принимала участие.

Алине Горбачевой 15 лет, она чемпионка России среди юниоров. На взрослом первенстве России юная фигуристка заняла девятую позицию.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко пригрозил переходом своих учеников в сборные других стран из-за судейства в России. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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