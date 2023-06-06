Фигурист Смолкин прокомментировал переход в грузинскую сборную
6 июня 202301:35
Выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис российский фигурист Глеб Смолкин заявил в соцсетях, что с переходом в сборную Грузии для спортсменов начнется новая глава в спортивной жизни.
Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку. «Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед», — заявил спортсмен.
Ранее Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru