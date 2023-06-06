Фигурист Смолкин прокомментировал переход в грузинскую сборную

Выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис российский фигурист Глеб Смолкин заявил в соцсетях, что с переходом в сборную Грузии для спортсменов начнется новая глава в спортивной жизни.

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Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку. «Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед», — заявил спортсмен.

Ранее Федерация фигурного катания России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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