Фетисов назвал верным решение отменить молодежный ЧМ по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал верным решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить проведение молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.
В среду стало известно, что молодежный ЧМ по хоккею в Канаде отменили из-за выявления случаев коронавируса в составах ряда сборных.
Фетисов отметил, что жаль болельщиков и спортсменов, готовившихся к турниру. Он добавил, что нынешняя ситуация в мире такая, что «зрелища и эмоции» не являются приоритетом.
Ранее уже были отменены несколько игр чемпионата. В частности, в среду стало известно об отмене матча Россия - Словакия, назначенного на 30 декабря, из-за заражения одного из российских хоккеистов в сборной. В связи с этим российской команде присудили техническое поражение.
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