Вячеслав Быков предостерег сборную России по хоккею от выбора соперников «по расчету»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» поделился чемпионским рецептом и признался, что никогда не выбирал соперников «по расчету».

Сборная России по хоккею, обыграв 31 мая и 1 июня Швецию с Белоруссией, заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинале ЧМ-2021 на Канаду. При этом со второго места в группе можно было бы выйти на Германию вместо канадцев.

