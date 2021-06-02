Вячеслав Быков предостерег сборную России по хоккею от выбора соперников «по расчету»

Бывший наставник российский команды поделился с НСН рецептом победы, так как сам в качестве тренера дважды брал золото Чемпионата мира со сборной России.

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» поделился чемпионским рецептом и признался, что никогда не выбирал соперников «по расчету».

Сборная России по хоккею, обыграв 31 мая и 1 июня Швецию с Белоруссией, заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинале ЧМ-2021 на Канаду. При этом со второго места в группе можно было бы выйти на Германию вместо канадцев.

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«В мою бытность тренером и игроком мы никогда не шли на такого рода подсчеты и всегда старались играть только на победу. Я против таких подсчетов», - сказал Быков.

Он также поделился рецептом победы, так как сам в качестве тренера дважды брал золото Чемпионата мира со сборной России, а как игрок дважды выиграл Олимпиаду и пять раз - Чемпионат мира.

«За счет чего Россия может стать чемпионом мира? Здесь однозначно сказать невозможно. Сейчас хоккей развивается стремительно и нужно учитывать все детали. Кто сможет все просчитать, тот и выиграет», - добавил специалист.

Быков призвал не преувеличивать значение того, что на матч Россия-Белоруссия в рамках ЧМ-2021 пришел всего один зритель.

«Раз все согласились на такие условия, я не вижу здесь отрицательных моментов. Все игроки находятся в одинаковых условиях, при этом надо помнить, что много зрителей у телеэкранов, они болеют, переживают и какая-то своя энергетика передается в любом случае. Один человек на матче, но сколько миллионов у телевизоров?» - заключил он.
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ЧМ-2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. В турнире принимают участие 16 команд. По итогам группового этапа определились четвертьфиналисты. 3 июня сборная России сыграет против Канады, Финляндия - с Чехией, США - со Словакией, а Швейцария - с Германией.

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости
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