Новости за ночь: Олимпийский комитет США выступил за перенос сроков Игр в Токио
Олимпийский комитет США из-за вспышки нового коронавируса призвал перенести Олимпиаду в Токио. В письме к Международному олимпийскому комитету, в частности, отмечается, что «путь к отсрочке является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Игры могли проводиться в безопасных и справедливых условиях для всех участников».
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпиада-2020 может быть перенесена на другие даты из-за пандемии коронавируса. «Известия» отмечают, церемония открытия запланирована на 24 июля. При этом полная отмена Игр не рассматривается.
Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в беседе с НСН отметил, что российские спортсмены будут готовиться к Играм, пока олимпийское руководство не примет решения о переносе или отмене соревнований в 2020 году.
«Нам нужно тренироваться, готовясь к Олимпиаде, но шагая в ногу со временем решений МОК, предложений японских руководителей и медиков. Готовиться надо, при возможности участвовать. Также и у нас есть определенные требования к участию нашей команды – допуск под нашим флагом, с нашим гимном – о чем мы просим, судимся и доказываем. Поэтому ожидаем лучших времен состояния политики в целом и медицины в частности», - сказал Тягачев.
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