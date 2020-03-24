Новости за ночь: Олимпийский комитет США выступил за перенос сроков Игр в Токио

Олимпийский комитет США из-за вспышки нового коронавируса призвал перенести Олимпиаду в Токио. В письме к Международному олимпийскому комитету, в частности, отмечается, что «путь к отсрочке является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Игры могли проводиться в безопасных и справедливых условиях для всех участников».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпиада-2020 может быть перенесена на другие даты из-за пандемии коронавируса. «Известия» отмечают, церемония открытия запланирована на 24 июля. При этом полная отмена Игр не рассматривается.

Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в беседе с НСН отметил, что российские спортсмены будут готовиться к Играм, пока олимпийское руководство не примет решения о переносе или отмене соревнований в 2020 году.