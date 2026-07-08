Россияне зарабатывают на сопровождении незнакомцев на шашлыки

Граждане предлагают составить компанию на шашлыки за деньги. За 3 тысячи рублей они готовы поддержать разговор, помочь с мангалом, рассказать байки, произнести тост, сыграть на гитаре.

По данным «Авито Услуг», в июне спрос на подобные услуги подскочил в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом и на 34% относительно мая. Такие предложения наиболее востребованы, прежде всего, в Московской области, Краснодарском крае и Нижегородской области. Количество исполнителей за год увеличилось в 2,8 раза.

Кроме того, увеличивается интерес к профессиональным мангальщикам. За последние полгода количество откликов на такие вакансии выросло на 17%, а средняя зарплата достигла 56 тысяч рублей в месяц.

Ранее диетолог рассказала, почему полезен шашлык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

