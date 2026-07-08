Буданов заявил, что Украина готова воевать годами
Киев готов продолжать воевать с Россией годами, заявил «РБК-Украина» руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, это случится, если мирные переговоры не приведут к результату. Отвечая на вопрос о том, насколько долго Украина и Россия смогут продолжать боевые действия, Буданов указал, что многое зависит от условий и ресурсов двух стран. «Сможем, поверьте. Годами», — отметил руководитель офиса.
Отмечается, что главным фактором для Украины остается сохранение поддержки со стороны западных партнеров. «Если бы Украина была одна и Россия была одна, один на один — тогда ситуация была бы другой», - признал Буданов.
Ранее Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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