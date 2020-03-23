Тягачев: Россия будет готовиться к Олимпиаде, пока МОК ее не отменит
Почетный президент ОКР в эфире НСН заявил, что Россия не последует по стопам Австралии и Канады, отказавшихся от участия в Олимпиаде.
Олимпийские комитеты Канады и Австралии отказались от участия в Олимпийских играх, если они состоятся летом 2020 года. Государства призывают отложить проведение Игр на один год, пока не закончится пандемия коронавируса. Обеспокоенность относительно целесообразности проведения ОИ-2020 выразил также олимпийский комитет Нидерландов, но пока каких-либо жестких заявлений не делал.
Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в беседе с НСН отметил, что российские спортсмены будут готовиться к Играм, пока олимпийское руководство не примет решения о переносе или отмене соревнований в 2020 году.
«Мы не будем повторять то, что сделали Канада и Австралия. По многим причинам австралийцы и канадцы могут быть солидарны. Также они не такие уж сильные в лете - что канадцы, что австралийцы, у них есть только отдельные результаты. В принципе, мы всегда действуем так, как происходит в мире, в соответствии с состоянием по коронавирусу и опасениями на этот счет. Нам нужно тренироваться, готовясь к олимпиаде, но шагая в ногу со временем решений МОК, предложений японских руководителей и медиков. Готовиться надо, при возможности участвовать. Также и у нас есть определенные требования к участию нашей команды – допуск под нашим флагом, с нашим гимном – о чем мы просим, судимся и доказываем. Поэтому ожидаем лучших времен состояния политики в целом и медицины в частности», - сказал Тягачев.
Тем временем опрос в Японии, который был опубликован 16 марта, показал, что порядка 70% населения не ожидают проведения Олимпийских игр в Токио этим летом. Первое заявление официальных лиц было сделано только 22 марта, после телефонного разговора президента МОК Томаса Баха с членами исполнительного совета. Было отмечено, что консультации с японским правительством, официальными представителями спорта, вещательными компаниями и спонсорами будут завершены в течение ближайших четырех недель. Соответственно, можно сделать вывод, что именно через четыре недели будет доподлинно известно - отменится ли Олимпиада 2020 года или нет. Директор центра глобального здравоохранения ВОЗ Лоуренс Гостин при этом высказал мнение The Wall Street Journal, что Игры не должны состояться в июле текущего года.
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