Сенаторы США решили надавить на Минфин для принятия закона об «адских» санкциях против РФ

Двухпартийная группа сенаторов США планирует использовать саммит Североатлантического альянса в Анкаре (Турция), чтобы лично потребовать от американского министра финансов Скотта Бессента разблокировать застопорившийся проект закона об «адских» санкциях против России, сообщает The Wall Street Journal.

«Адские санкции провалились»: Медведев заявил, что США зарабатывают на униженной Европе

Авторы инициативы предлагают дать лидеру США Дональду Трампу полномочия вводить 500-процентные пошлины на импорт из любых стран, покупающих российскую нефть, газ или уран, а также вторичные санкции против них. Документ получил поддержку в Сенате, но фактически был заблокирован американской администрацией. В команде Трампа добиваются смягчения формулировок, чтобы сохранить свободу манёвра в возможных мирных переговорах с Москвой по Украине.

На встрече с Бессентом законодатели намерены не только убедить его поддержать закон, но и потребовать прекратить практику временных исключений для импорта российской нефти.

«Адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСенат США

Горячие новости

Все новости

партнеры