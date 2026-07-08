Сенаторы США решили надавить на Минфин для принятия закона об «адских» санкциях против РФ

Авторы инициативы предлагают дать лидеру США Дональду Трампу полномочия вводить 500-процентные пошлины на импорт из любых стран, покупающих российскую нефть, газ или уран, а также вторичные санкции против них. Документ получил поддержку в Сенате, но фактически был заблокирован американской администрацией. В команде Трампа добиваются смягчения формулировок, чтобы сохранить свободу манёвра в возможных мирных переговорах с Москвой по Украине.

На встрече с Бессентом законодатели намерены не только убедить его поддержать закон, но и потребовать прекратить практику временных исключений для импорта российской нефти.

«Адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

