Сенаторы США решили надавить на Минфин для принятия закона об «адских» санкциях против РФ
Двухпартийная группа сенаторов США планирует использовать саммит Североатлантического альянса в Анкаре (Турция), чтобы лично потребовать от американского министра финансов Скотта Бессента разблокировать застопорившийся проект закона об «адских» санкциях против России, сообщает The Wall Street Journal.
Авторы инициативы предлагают дать лидеру США Дональду Трампу полномочия вводить 500-процентные пошлины на импорт из любых стран, покупающих российскую нефть, газ или уран, а также вторичные санкции против них. Документ получил поддержку в Сенате, но фактически был заблокирован американской администрацией. В команде Трампа добиваются смягчения формулировок, чтобы сохранить свободу манёвра в возможных мирных переговорах с Москвой по Украине.
На встрече с Бессентом законодатели намерены не только убедить его поддержать закон, но и потребовать прекратить практику временных исключений для импорта российской нефти.
«Адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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