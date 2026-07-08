В России профессиональный обниматель зарабатывает 70 тысяч в месяц

Из-за высокого спроса такие специалисты в дефиците. Чаще всего наставники-обниматели требуются в образовательных и детских проектах, например в спортивных клубах. Они должны поддерживать клиентов, говорить добрые слова и создавать комфортную атмосферу в течение рабочего дня.

Также есть удалённые вакансии кураторов-обнимателей. Они сопровождают клиентов, помогают с поступлением и поддерживают эмоциональный контакт. Такие специалисты зарабатывают 40–70 тысяч рублей в месяц.

Подобная работа подходит не каждому: постоянное общение и необходимость регулярно проявлять заботу могут быть сложными для длительной занятости.

Ранее были названы регионы с зарплатой более 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

