Названы масштабы теневого рынка мясных изделий в России

Пятая часть мясных изделий в России реализуется в обход закона. Соответствующую оценку озвучили в Институте государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ в беседе с «Известиями».

Из-за теневого рынка в 20% легальные производители за несколько лет недополучат более 75 млрд рублей выручки, а казна потеряет порядка 30 млрд рублей налоговых отчислений.

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Эксперты уверены, что ведение маркировки мясной продукции способно принести бюджету 4 млрд рублей уже в первый год, а производителям — 12 млрд рублей. При этом розничная стоимость товаров вырастет не более чем на 0,4%, что останется практически незаметным для покупателей.

Исследование опиралось на сведения Росстата, Федеральной таможенной службы, отраслевых объединений и финансовую отчетность компаний.

Ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с НСН заявил, что падение производства курицы объясняется нерентабельностью.

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ФОТО: РИА Новости
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