Названы масштабы теневого рынка мясных изделий в России

Пятая часть мясных изделий в России реализуется в обход закона. Соответствующую оценку озвучили в Институте государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ в беседе с «Известиями».

Из-за теневого рынка в 20% легальные производители за несколько лет недополучат более 75 млрд рублей выручки, а казна потеряет порядка 30 млрд рублей налоговых отчислений.