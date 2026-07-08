В IBA назвали снятие ограничений с россиян признанием МОК своих ошибок

По его словам, у МОК не было другого выбора. «Новое руководство успешно меняет прежних руководителей и избавляется от старых и ошибочных решений. Международные ассоциации должны защищать спортсменов, и на пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Российские спортсмены должны полностью вернуться на мировую арену: под своим флагом, под своим гимном, за свою страну», — указал Кремлев.

Во вторник, 7 июля, МОК принял ряд важных решений, а также снял ограничения с российских спортсменов, которые по политическим мотивам были введены в феврале 2022 года и в марте 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

