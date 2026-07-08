Цена российской нефти упала до $40 за баррель

Это связано с тем, что потеря до трети перерабатывающих мощностей внутри страны заставляет компании вывозить больше сырья. Однако выручка от продажи сырья падает вместе со стоимостью российской нефти. Дисконт снова растет.

Последние четыре месяца средняя цена Urals превышала заложенные в бюджет $59 за баррель. И даже в июне, когда стали нарастать поставки из Персидского залива в результате соглашение США с Ираном, она составила $60,92. В июле ее стоимость снизилась до $40-$40,42 за баррель. Это почти втрое меньше, чем на пике энергетического кризиса в начале апреля. Скидка к сорту Brent достигла $27,35 за баррель, тоже вернувшись на февральский уровень.

Таким образом, всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране, окончательно сошел на нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

