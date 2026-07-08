Цена российской нефти упала до $40 за баррель
Экспорт российской нефти достиг рекордного уровня, сообщает Bloomberg.
Это связано с тем, что потеря до трети перерабатывающих мощностей внутри страны заставляет компании вывозить больше сырья. Однако выручка от продажи сырья падает вместе со стоимостью российской нефти. Дисконт снова растет.
Последние четыре месяца средняя цена Urals превышала заложенные в бюджет $59 за баррель. И даже в июне, когда стали нарастать поставки из Персидского залива в результате соглашение США с Ираном, она составила $60,92. В июле ее стоимость снизилась до $40-$40,42 за баррель. Это почти втрое меньше, чем на пике энергетического кризиса в начале апреля. Скидка к сорту Brent достигла $27,35 за баррель, тоже вернувшись на февральский уровень.
Таким образом, всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране, окончательно сошел на нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Приложение платежной системы «Яндекса» удаляют из AppStore
- Россияне зарабатывают на сопровождении незнакомцев на шашлыки
- СМИ: ВС РФ атакуют Киев ракетами «Искандер»
- Цена российской нефти упала до $40 за баррель
- В России профессиональный обниматель зарабатывает 70 тысяч в месяц
- Буданов заявил, что Украина готова воевать годами
- В IBA назвали снятие ограничений с россиян признанием МОК своих ошибок
- ФИФА изучит возможность снятия бана с российских команд после решения МОК
- Названы масштабы теневого рынка мясных изделий в России
- Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать руку на саммите НАТО