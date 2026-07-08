ФИФА изучит возможность снятия бана с российских команд после решения МОК

В организации подчеркнули, что проанализируют принятое решение, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок на фоне событий на Украине.

Во вторник, 7 июля, МОК принял ряд важных решений, а также снял ограничения с российских спортсменов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

