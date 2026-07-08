СМИ: ВС РФ атакуют Киев ракетами «Искандер»
Сооруженные силы России атакуют Киев ракетами «Искандер», сообщает Telegram-канал Mash.
В городе за полчаса прозвучали больше десяти взрывов. В нескольких районах пропало электричество. По словам местных жителей, прилёты произошли ещё до воздушной тревоги. Предварительно, под удар попала ТЭЦ-5 — после взрывов там начался пожар.
Известно о попаданиях по заводу «Визар», который украинские власти используют для производства и хранения ракетного вооружения. В Деснянском районе загорелись складские помещения, в Святошинском — нежилое здание.
Уничтожена одна из целей для хранения техники и боеприпасов, в том числе американских танков Abrams.
Ранее Украина попала под массированный удар. Применялись отечественные реактивные беспилотники «Герани-3», ракеты Х-101, «Калибры», «Искандеры» и «Цирконы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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