СМИ: ВС РФ атакуют Киев ракетами «Искандер»

В городе за полчаса прозвучали больше десяти взрывов. В нескольких районах пропало электричество. По словам местных жителей, прилёты произошли ещё до воздушной тревоги. Предварительно, под удар попала ТЭЦ-5 — после взрывов там начался пожар.

Известно о попаданиях по заводу «Визар», который украинские власти используют для производства и хранения ракетного вооружения. В Деснянском районе загорелись складские помещения, в Святошинском — нежилое здание.

Уничтожена одна из целей для хранения техники и боеприпасов, в том числе американских танков Abrams.

Ранее Украина попала под массированный удар. Применялись отечественные реактивные беспилотники «Герани-3», ракеты Х-101, «Калибры», «Искандеры» и «Цирконы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

