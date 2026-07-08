Приложение платежной системы «Яндекса» удаляют из AppStore
Приложение российского платёжного сервиса «Яндекс Пэй» перестало отображаться в магазинн приложений Apple AppStore, сообщает РБК.
Это происходит в ряде стран за пределами России. В российском сегменте магазина оно пока доступно для скачивания и обновления. При смене региона учётной записи Apple на РФ сервис вновь появляется в каталоге. В Apple не давали комментариев по этой ситуации. Представитель «Яндекса» заявил, что «Яндекс Пэй» доступен в российских версиях AppStore и Google Play.
«Яндекс Пэй» запустили в 2021 году. Приложение позволяет управлять привязанными банковскими картами, просматривать историю операций и баланс виртуальной карты.
Ранее из российского App Store пропали приложения VK, включая VK Музыка, Мессенджер, Знакомства, Видео и «Дзен», а также соцсеть «Одноклассники», Mail ru и Skillbox Удаление приложений VK из App Store, по всей видимости, объясняется запретом платежей в пользу Apple, это беспрецедентные меры со стороны Apple в отношении столько крупной компании, как VK. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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