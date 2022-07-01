СМИ: Лучший вратарь КХЛ Федотов задержан за уклонение от армии

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от армии, сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА и стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги, а в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Ранее СМИ сообщали, что полиция после обращения из военной прокуратуры начала поиски 25-летнего Федотова в различных местах Петербурга.

Федотов является серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияАрмияХоккей
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