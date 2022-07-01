СМИ: Лучший вратарь КХЛ Федотов задержан за уклонение от армии
1 июля 202217:46
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от армии, сообщает «Чемпионат».
В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА и стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги, а в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
Ранее СМИ сообщали, что полиция после обращения из военной прокуратуры начала поиски 25-летнего Федотова в различных местах Петербурга.
Федотов является серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru