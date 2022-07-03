Вратаря ЦСКА Федотова отправили в Североморск для службы в армии

По данным адвоката вратаря ЦСКА Ивана Федотова Алексея Пономарева, его клиента из Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга отправили в Североморск Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Лучший вратарь КХЛ Федотов задержан за уклонение от армии

«Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», – пояснил защитник.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от армии. Федотов является серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыХоккейРоссийская АрмияЦСКА
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