Вратаря ЦСКА Федотова отправили в Североморск для службы в армии
По данным адвоката вратаря ЦСКА Ивана Федотова Алексея Пономарева, его клиента из Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга отправили в Североморск Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», – пояснил защитник.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от армии. Федотов является серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине.
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