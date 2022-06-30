В США призвали арестовать хоккеиста Александра Овечкина

Американский журналист Кит Олберманн в своих соцсетях предложил арестовать российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

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По его мнению, так США смогут ответить на задержание в России двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу американки Бриттни Грайнер.

«Всё просто: арестуйте Овечкина», - написал он, комментируя сообщения о возможном тюремном сроке для спортсменки.

Ранее Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в РФ гашишное масло.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХоккейАрестыСШААлександр Овечкин
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