Новак Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Он обыграл в финале четвертую ракетку мира Янника Синнера из Италии. Счет составил 6:3, 6:3.

Джокович поставил новый рекорд по победам на этом турнире. Это чемпионство стало для него седьмым.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев одолел Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

