Новак Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

Теннисист Новак Джокович из Сербии стал победителем Итогового турнира ATP в Турине, сообщает «РЕН ТВ».

В топ-50 рейтинга ATP впервые попали шесть российских теннисистов

Он обыграл в финале четвертую ракетку мира Янника Синнера из Италии. Счет составил 6:3, 6:3.

Джокович поставил новый рекорд по победам на этом турнире. Это чемпионство стало для него седьмым.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев одолел Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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