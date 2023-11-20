Новак Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
20 ноября 202300:29
Теннисист Новак Джокович из Сербии стал победителем Итогового турнира ATP в Турине, сообщает «РЕН ТВ».
Он обыграл в финале четвертую ракетку мира Янника Синнера из Италии. Счет составил 6:3, 6:3.
Джокович поставил новый рекорд по победам на этом турнире. Это чемпионство стало для него седьмым.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев одолел Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru