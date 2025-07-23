Уронят до 8,5%: Эксперт предсказал, что будет с ключевой ставкой
Уже на следующем заседании ключевая ставка упадет на два процентных пункта и будет снижаться дальше, предположил в эфире НСН Евгений Коган.
Сейчас настало время для снижения ключевой ставки, она неизбежно должна снижаться, поскольку у России нет проблем с инфляцией, заявил НСН кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.
Крупные банки РФ понизили ставки по рублевым вкладам в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке 25 июля. Эксперт отметил, что это неудивительно, так как он ожидает ее снижения на два процентных пункта.
«Сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки: падение числа кредитов, торможение экономического роста, замедление роста цен. Я уверен, что она снизится до 18% по итогам заседания в пятницу, хотя особо горячие головы предсказывают 17%, но это слишком резкий шаг. Сейчас стабилизировалась инфляция, с начала года она составила только 4% без накопительного эффекта, поэтому, к концу года мы можем ожидать показателя в 15%. А уже в 2026 году она дойдет до 8,5%. Искренне жаль тех людей, кто не успел вложиться в государственные облигации с доходностью в 20%, ставки по депозитам тоже будут снижаться — процентов семь-восемь в следующем году», — предположил он.
Коган добавил, что ставка зависит от целей, которые ставит государство для экономики.
«Нет понятия идеальная ставка, есть нейтральная, стимулирующая экономический рост и сдерживающая инфляцию. Если она 7%, то в реальности 11-12% будет ставка, все, что выше — жесткая денежная политика. Если 9%, то она направлена не на борьбу с ней, а хочет стимулировать экономический рост. Когда государство хочет добиться экономического роста, то показатели должны быть ниже, если борется с инфляцией, то должна быть жестче. Здесь все зависит от цели, которое преследует правительство», — заключил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил НСН, что даже троекратное снижение ставки не поможет реальному сектору.
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