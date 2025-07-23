Сейчас настало время для снижения ключевой ставки, она неизбежно должна снижаться, поскольку у России нет проблем с инфляцией, заявил НСН кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Крупные банки РФ понизили ставки по рублевым вкладам в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке 25 июля. Эксперт отметил, что это неудивительно, так как он ожидает ее снижения на два процентных пункта.